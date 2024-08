Domenica di possibili temporali | occhio alla pioggia nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Graduale aumento del campo barico nel corso della nuova settimana, grazie ad un promontorio anticiclonico, che dal nord Africa, si spingerà fin verso l’Europa settentrionale. Ne conseguirà sulla nostra regione un ritorno a condizioni di una certa stabilità atmosferica per gran parte della settimana, fatto salvo per le aree alpine e prealpine dove inizialmente verranno interessate da una componente instabile nord occidentale, in grado di generare nubi ad evoluzione diurna. il tutto in un contesto termico tipicamente estivo, sia ai monti che al piano. Le previsioni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo.4 agosto 2024 Tempo Previsto: Inizialmente irregolarmente nuvoloso con rapido passaggio a cieli sereni. Dalformazione di addensamenti sui settori alpini e prealpini, coninneschi temporaleschi sui settori orobici orientali.