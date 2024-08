Cristiano Ronaldo sbarca nel Padel | le ultime

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Il mondo della pagaia è in massima espansione e risulta essere uno degli sport più popolari di questi ultimi, incredibili, anni. Tanto da insidiare, in molti pensano, nelle previsioni il più vecchio e nobile tennis che potrebbe ben presto essere superato dal fratello minore che, piano piano, si sta ritagliando uno spazio davvero molto importante. I campi dedicati a questa disciplina aumentano sempre più e il numero di iscritti s’incrementa di mese in mese in modo vertiginoso. Uno scenario spinto, fortemente, dalle diverse stelle di cinema, intrattenimento e sport che si sono approcciate al nuovo fenomeno sportivo. L’ultimo campione a planare nel mondo variegato delè stato: assiduo giocatore da diversi anni, il portoghese ex Juventus, Manchester United e Real Madrid (oggi in Arabia Saudita, ndr.) è pronto a stanziare una cifra di 5 milioni di euro.