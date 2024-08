Cobolli-Korda oggi in tv Finale ATP Washington 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Tre anni dopo Jannik Sinner, Flavioriporta un italiano a giocarsi il titolo all’ATP 500 di, uno degli appuntamenti di spicco dell’estate sul veloce nordamericano. Dall’altra parte della rete avrà un talento che ha sempre avuto meno di quel che avrebbe potuto, Sebastian. I due si sono confrontati per la prima volta quest’anno al Foro Italico di Roma, e in una lunga lotta è stato l’americano figlio d’arte a imporsi per 7-6(6) 4-6 6-4. Notevole la rimonta con cuiè andato a eliminare Ben Shelton, il beniamino di casa per eccellenza di casa USA, ma molto bene anchein virtù dell’aver superato con un doppio 6-4 Frances Tiafoe, uno che quanto a capacità di portare la folla dalla propria parte si fa pochi problemi.