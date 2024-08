Ballando con le Stelle svelato il cast della nuova edizione | c’è anche Barbara d’Urso?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 4 agosto 2024) Verso la fine del mese di settembre ritorneràcon lecon unaimperdibile. In queste settimane, gli autori hanno portato avanti parecchie trattative e sono riusciti a trovare altrettanti accordi. Dopo le ufficialità giunte in questi giorni, sono arrivate le ultime che completano di fatto che ilche scenderà in pista. Saranno undici concorrenti, quindi undici coppie, che si sfideranno a colpi di ballo. Eci sarà? Ecco cosa si dice in queste ore.con le: confermato ilNel corso delle ultime settimane sono emerse le prime ufficialità riguardo ildicon lee ora emergono le ultime che lo completano. Non ci sono dubbi che Milly Carlucci abbia bruciato i tempi, trovando accordi nel giro di poco più di un mese.