Atalanta 15 200 abbonamenti venduti | posti esauriti nel primo giorno di vendita libera

(Di domenica 4 agosto 2024) La terza e ultima fase della campagna2024/25 dell’è durata solo qualche ora, il tempo che i tifosi che attendevano laportassero il totale dei tagliandi staccati a 15.200. Ovvero: al tutto esaurito. Dopo i primi due giri di fasi in prelazione, prima per gli abbonati nei settori Sud 2022/23 e poi per quelli della stagione 2023/24, il totale era già salito a 11.786. Un numero che fa capire come, praticamente, tutti – o quasi – abbiano esercitato il loro diritto di confermare la tessera. La terza fase, quella appunto della, è scattata la mattina di sabato 3 agosto e non è nemmeno arrivata fino a sera, visto che le casse sono state chiuse in anticipo una volta raggiunta la quota massima di 15.200 persone, con lunghe code che si sono formate già dalla notte fuori dalla Curva Nord.