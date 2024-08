Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia domina la classifica dei quarti posti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ultimo oro, il sesto di questi Giochini, è arrivato dal mare e dal vento con il windsurf di Marta Maggetti e una dedica speciale per Gigi Riva, idolo della sua Sardegna. Il sesto è l’oro del sorpasso su Tokyo, nel senso che a metà dellesiamo già oltre la metà del bottino dorato di tre anni fa che fu di 10 titoli olimpici. Eh sì perchè ormai siamo a metà strada in tutti i sensi. Dopo una settimana di Giochi abbiamo conquistato 20 medaglie anche se per ora il medagliere ne conta 19 perché della ventesima, quella di Vinci e Paolini scopriremo solo stasera il colore del metallo. Siamo in linea per superare il record di Tokyo, l’obiettivo dichiarato dal presidente Malagò prima del via.