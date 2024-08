Aiuti dopo i danni del maltempo Regione sostegni all’agricoltura Banche mutui ancora sospesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Una boccata d’ossigeno per le imprese agricole: stanno infatti partendo gli anticipi per quelle che sono state colpite dall’alluvione di maggio 2023. A questo scopo sono a disposizione dellarisorse complessivamente per 49 milioni. I pagamenti saranno avviati proprio in questi giorni e sono previsti per spese ammesse uguali o superiori a 50mila euro, pari al 50% del contributo concesso,il rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa. "Lo strumento dell’anticipo, a fronte delle spese per gli interventi più complessi – afferma l’assessore regionale, Alessio Mammi – rappresenta un aiuto concreto e indispensabile.