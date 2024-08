Wta 1000 Toronto 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ile ildel Wtadi, per quanto riguarda il torneo femminile della Rogers Cup canadese (6-12 agosto). Assente Iga Swiatek, numero uno del mondo, cancellatasi dal main draw dopo le fatiche delle Olimpiadi di Parigi, terminate con una medaglia di bronzo al collo; out anche anche Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Maria Sakkari, Danielle Collins e l’azzurra Jasmine Paolini, tutte originariamente iscritte all’evento. La testa di serie numero 1 sarà dunque la statunitense Coco Gauff, seguita nel seeding da Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Un parco atlete di tutto rispetto a, con Elisabetta Cocciaretto a rappresentare l’unica italiana in gara.