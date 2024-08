Venezuela7 Paesi Ue | pubblichi registri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 23.00 "Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione in Venezuela a seguito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa. Chiediamo alle autorità venezuelane di pubblicare tempestivamente tutti idi voto per garantire piena trasparenza e integrità". E' la dichiarazione congiunta, su iniziativa di Italia e Francia, del Presidente francese,del Cancelliere tedesco, della Premier italiana, del Primo ministro deiBassi, quello polacco e portoghese e del Presidente del governo di Spagna.