Sorteggio tabellone Masters 1000 Montreal gli avversari degli azzurri

(Di sabato 3 agosto 2024)Canadian Open, al via ilche si gioca sul cemento di: ecco chi affronteranno glial primo turno. Come ampiamente prevedibile, il main draw del Canadian Open sta perdendo un pezzo dopo l’altro. Il fatto che il torneo inizi il 6 agosto prossimo non è stato d’aiuto, in un’estate in cui i campionissimi del circuito hanno preferito dare priorità alla medaglia olimpica piuttosto che agli appuntamenti del Tour, sebbene questo fosse particolarmente rilevante. Ed ecco che, infatti, nei giorni scorsi è giunta notizia di svariati ritiri “illustri”. Quest’anno gli uomini giocheranno a, le donne a Toronto (LaPresse) – Ilveggente.itIl primo ad essersi cancellato è stato Novak Djokovic, che a Parigi farà di tutto per conquistare il solo tesoro che ancora manca al suo ricchissimo palmares.