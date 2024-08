Serie B Zanetti trattativa saltata La rosa OraSì ferma a nove Blacks cambio nello staff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) L’sarà composta dagiocatori. È ufficialmentelacon la Vanoli Cremona per il pivot Giacomoche sarebbe stato il decimo nelle rotazioni. Il club lombardo non ha voluto darlo in prestito ad un club in lotta per la salvezza e che non potesse garantirgli un buon minutaggio (sembra infatti che vada a Treviglio, formazione ambiziosa del girone Nord) pur se nei giorni scorsi sembrava fosse disposta a mandarlo a Ravenna. Il roster dell’sarà quindi completato dalla guardiaala Lorenzo Allegri e dal playmaker Tommaso Galletti, entrambi del 2005, ai quali si aggiungeranno altri giovani per gli allenamenti, con alcuni di loro che potrebbero arrivare dalla Compagnia dell’Albero. Oggi intanto verrà ufficializzata la guardia tiratrice ucraina Illja Tyrtysnyk, ultimo tassello del roster.