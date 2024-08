San Marino vola in semifinale battuta Grosseto in gara4

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Sanvince 6-0e chiude sul 3-1 la serie di quarti di finale col Bbc. Per come si era messa, vale a dire vittoria maremmana in gara1 e dominio sul monte di Peñalver in gara3, un assoluto affare. La quarta partita della serie viaggia via sul velluto per San, grazie soprattutto al complete game di un eccellente Vassalotti. I Titani dominano e colpiscono al momento giusto. Al 2°, con triplo di Pieternella, singolo di Celli (1-0), valida di Lopez e poi anche di Tromp (3-0). E al 6°, col fuoricampo da tre punti di Diaz che chiude i conti (6-0).si rifà sotto solo nella parte alta del 6°, ma un bel doppio gioco firmato Angulo aiuta Vassalotti e apre la strada all’allungo nella parte bassa. Per i Titani ora c’è l’ostacolo Bologna, vale a dire il remake della finale scudetto 2023.