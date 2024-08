Parigi 2024 nuoto | Quadarella è quarta negli 800 sl con il record italiano Curtis fuori dalla finale dei 50 sl

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Penultima giornata di gare nelalle Olimpiadi dinella piscina de La Defense Arena. Purtroppo non arriva la medaglia per l’Italia, che si deve accontentare del quarto posto di Simona800 stile libero femminili. Gara comunque splendida da parte dell’azzurra, che ha siglato il nuovoin 8:14.55, abbassando di oltre 4 decimi il precedente primato, sempre suo. La medaglia d’oro va alla solita Katie Ledecky, che dopo un testa a testa con Ariarne Titmus nella parte iniziale, prende il largo verso l’ennesima impresa della sua carriera: nono oro olimpico per laclasse statunitense, che raggiunge anche ildi Micheal Phelps con 4 vittorie a cinque cerchi consecutive nella stessa disciplina. Ledecky agguanta anche la ginnasta sovietica Larisa Latynina al secondo posto con 9 ori olimpici, dietro solo al ‘Proiettile di Baltimora’.