Palazzo Pepoli a Bologna la svolta | accordo tra Comune e Fondazione Carisbo per il comodato d’uso

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – In un tranquillo sabato di agosto arrivano tre notizie a scuotere il mondo museale bolognese: la prima è che è stato firmato iltraperVecchio; la seconda è che la progettazione del Museo Internazionale dedicato a Giorgio Morandi va avanti, anche se con tempi non immediati; la terza è che, per il momento, il Museo della Città resta lì dov’è, pronto a riaprire il prima possibile. Trova così compimento un progetto avviato nel febbraio scorso e che, tra qualche protesta per il destino delle opere del Museo della Città e scadenze più volte rinviate, nelle ultime settimane ha proceduto a fari spenti per tagliare la linea del traguardo. Riuscendoci, alla fine, per la duplice soddisfazione did’Accursio e Casa Saraceni.