Orio al Serio la denuncia dalla filiale di Linea Verde | Le navette occupano la strada impossibile accedere all’azienda

(Di sabato 3 agosto 2024)al. È “drammatica” la situazione alladi via Galilei aal. Il responsabile Giuseppe Elvini hato l’insostenibilità adalla sua azienda dall’ingresso principale a causa delleche scaricano e caricano passeggeri diretti all’Aeroporto. “Laè diventata esclusiva proprietà delle 4 aziende che trasportano i passeggeri verso il Caravaggio – racconta Elvini -. Sono trascorsi 3 mesi da quando ho inviato la prima comunicazione alla Polizia dial, al Comune dial, alla Provincia di Bergamo e a Sacbo, segnalando l’insostenibilità della situazione”. “Sabato 27 luglio è stato drammatico, ho dovuto chiudere il cancello d’ingresso e far transitare i clienti dal fondo dell’immobile, facendoli entrare dal magazzino posteriore con i cassoni dei rifiuti per la discarica in bella vista”, ricorda.