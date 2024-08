Olimpiadi l’Italia trionfa nel windsurf con Marta Maggetti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) Arriva dalla vela il sesto oro delalledi Parigi 2024.nelfemminile battendo l’israeliana Sharon Kantor e la britannica Emma Wilson e centra un risultato che al nostro Paese mancava da 24 anni. Fondamentale un cambio di traiettoria inatteso che le consente di passare dal terzo al primo posto: per la spedizione azzurra si tratta della diciottesima medaglia alla rassegna a cinque cerchi. Durante la semifinale, cagliaritana doc, non parte bene e soltanto dopo la terza boa riesce a conquistare la seconda posizione che le vale l’accesso alla finalissima per determinare il metallo. La contesa decisiva sembra iniziare nel peggiore dei modi: l’azzurra cade prima dell’inizio della gara vera e propria, ma riesce a rimettersi in equilibrio.festeggia la vittoria della finale femminile di