Luci sui campi di sabbia scattano le grandi sfide di beach volley

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Come alle Olimpiadi: anche a Gallarate si giocherà ae icon lasono pronti. Conto alla rovescia per l’avvio dell’impianto, l’appuntamento è per giovedì 8 agosto all’InsubriaArena, creata all’interno dell’ex centro sportivo di via Vigorelli. Si tratta diunici in zona, che permetteranno all’utenza di usufruirne durante tutto l’anno. Dunque il prossimo giovedì dalle 9 alle 19 per l’intera giornata sarà possibile utilizzare gratuitamente gli spazi di gioco e dar vita ad appassionanti. La realizzazione dei nuovirientra nel progetto di recupero di un’area sportiva che da tempo era in disuso che consente di ampliare l’offerta sportiva per il quartiere.