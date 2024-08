LIVE Vela Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano i quarti al femminile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTITI IDI FINALE DEL WINDSURF! 12.28 Pronti a partire per il quarto di finale, ritardato quello maschile. 12.25 Alle 12.30 si comincia, le atlete si stanno preparando all’inizio di questa regata didi finale. 12.20 Al via deidi finale femminili del windsurf ci saranno la cinese Yan, la ceca Sivkova, la francese Noesmoen, la tedesca Steinlein, la neozelandese Ten Have, la peruviana Bazo German e la polacca Dziarnowska. 12.11 Inizio deidi finale femminili che è stato rimandato alle 12.30 per condizioni meteo avverse. 12.08 Avvio invece per idi finale al maschile del windsurf che è previsto alle 12.33 con Nicolò Renna presente. 12.04 Avvio previsto alle 12.13 per idi finale al: sarà una regata da sette che deciderà le due atlete che si qualificheranno in semifinale.