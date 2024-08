LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Cassandro chiude la quarta serie senza errori notte fonda per Bacosi e Bartolomei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:10 22/25 perin questa primadai contorni disastrosi per l’Italia. Le condizioni meteo avranno sicuramente influito. Ma 3sono davvero tantissimi per poter puntare alla finale 10:09 Benissimo invecechecon 25/25 lae porta il suo parziale a 99/100. Vediamo come risponderanno adesso gli avversari. 10:07in campo femminile. Arriva il terzo errore anche per per Martina. L’azzurra manca il ventesimo colpo della10:06 3/3 perquando mancano solo due piattelli alla fine della sua10:03 20/20 per. Mancano ancora cinque piattelli perre in modo pulito la. Forza Tammaro 10:00 Beneche fa 3/3 nella penultima tranche della. L’azzurro deve tenere alto l’intero movimento dello skeet.