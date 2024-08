L’impresa eccezionale di guardare l’atletica leggera quando non ci sono i Giochi Olimpici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) La dolce maledizione deiè quella di concentrare per due settimane tutta l’attenzione del mondo su sport che vengono poi ignorati dal grande pubblico per i successivi quattro anni. Canoa, pentatlon, taekwondo, arrampicata: per qualche minuto, tutti diventano esperti di discipline di nicchia, donando un po’ di gloria ad atleti poco mediatici, ma solo se vincono una medaglia. In questo secolo i più fortunati diventano addirittura dei meme, come è accaduto al cinquantunenne turco Yusuf Dikec che ha vinto la medaglia d’argento nel tiro a segno con la proverbiale calma olimpica: nessun gadget, mano in tasca e normali occhiali da vista. Eppure tra le tante discipline di questice n’è una che avrebbe la potenzialità per attrarre spettatori e finanziamenti tutto l’anno: