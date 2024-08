L' IBA offre 45mila euro alla Carini per il suo ' oro mancato' ma la Federazione rifiuta 

Leggi tutta la notizia su agi

AGI - Lapugilistica italiana non accetterà i premi in denaro annunciati oggi dall'International Boxing Association (Iba). Lo rende noto la. Il presidente Iba, Umar Kremlev, ha promesso che la pugile italiana Angela, che alle Olimpiadi di Parigi ha abbandonato il ring dopo le prime battute dell'incontro con l'algerina Imane Khelif, riceverà un premio in denaro di 50 mila dollari (45 mila), ma anche 25 mila dollari per lanazionale e l'allenatore della pugile azzurra.