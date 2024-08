Inter tornano anche De Vrij e Dumfries | ora manca solo Lautaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Simone Inzaghi ritrova altre due pedine nel gruppo a sua disposizione. Denzele Stefan Dehanno infatti superato questa mattina i cancelli del centro sportivo dell'per riprendere gli allenamenti dopo le vacanze estive. Dovrebbero affrontare i primi minuti in amichevole il 7 agosto contro l'Al-Ittihad all'U-Power Stadium di Monza. Prima del test contro la squadra recentemente affidata in panchina all'ex nerazzurro Laurent Blanc, ad Appiano Gentile potrebbe rivedersiMartinez. L'argentino sembra infatti intenzionato ad anticipare il suo rientro dalle ferieper aiutare la squadra, che non può contare in questi giorni sull'infortunato Taremi.