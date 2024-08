In un giorno due incidenti con il monopattino elettrico gravissimi tutti i ragazzi coinvolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Firenze, 3 agosto 2024 – Duecon ila nemmeno 24 ore di distanza. In entrambi i casi, irimastihanno riportato ferite gravissime e sono stati trasportati in condizioni critiche in ospedale. Il primo è avvenuto venerdì 2 agosto, intorno alle ore 18, a Firenze, all’incrocio tra via Rocca Tedalda e via della Ripa. Due giovanissimi, 14 e 16 anni, che sarebbero stati entrambi a bordo dello stesso mezzo, sono finiti in ospedale in codice rosso. I duestavano percorrendo via Rocca Tedalda quando è avvenuto lo scontro con l’auto all’angolo con via della Ripa. I passanti hanno subito allertato il 118 che è intervenuto con ambulanze, tra cui quella della Misericordia di Varlungo. Le condizioni dei duesono apparse subito molto gravi. I due giovanissimi sono stati trasportati all’ospedale di Careggi in codice rosso.