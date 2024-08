Il teatro dei burattini di scena a Ronchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Torna domani sera, alle 21.30, il ’prêt-à-porter’ nei borghi massesi e nella costa, la rassegna per grandi e piccini che fa parte del cartellone dei ’Palcoscenici stellati’ promosso dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’appuntamento stavolta è in piazza acon ildeidella compagnia Petali di Stelle, capitanata dal mastro burattinaio Leonardo D’Angelo (nella foto). Lo spettacolo, dal titolo ’Peter Pan e lo strano villaggio musicale’ è tratto dal ciclo ’Le storie di Peter Pan’. La storia è ambientata nella città di Brema, dove quattro amici animali scoprono che il Borgomastro sta cercando quattro musicanti per intrattenere i suoi ospiti alle feste nel suo sontuoso salone.