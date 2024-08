Il Perugia ha il suo portiere | ecco Gemello Attesa in giornata la firma dell’ex Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilha il suo. In biancorosso arriva Lucaclasse 2000, ex. L’estremo difensore si è svincolato dai granata a fine stagione e ha scelto di ripartire con un ruolo da protagonista con la maglia del. Ilha esperienza in serie C con Renate e Fermana, ha tre presenze nella massima serie, nelle ultime tre stagioni è rimasto a, nell’ultima stagione come dodicesimo. Alto 1 metro e noventa,ha una buona abilità anche con i piedi, qualità che lo ha messo in cima alle preferenze del direttore sportivo Jacopo Giugliarelli. Ilha trovato l’accordo, iloggi firmerà un contratto pluriennale con la maglia del Grifo e dalla prossima settimana inizierà a lavorare con la squadra di Formisano in vista del primo impegno ufficiale, domenica 11 in Coppa Italia contro il Latina.