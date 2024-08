Hermoso cambia procuratori! Nuova agenzia e presto novità sul futuro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024), ormai ex difensore dell’Atletico Madrid, è alla ricerca di unasfida dopo essersi svincolato dal club spagnolo. In attesa di conoscere il suo, l’esperto difensore spagnolo intanto ha firmato con unadiche cureranno i suoi interessi. L’Inter resta ancora alla finestra? IN ATTESA – Marionon ha ancora trovato una sistemazione per il suo. Tra i club interessati, su tutti, c’è l’Inter che ha mostrato un’attenzione particolare, ma senza mai affondare il colpo. La squadra nerazzurra, alla ricerca di un rinforzo per il centro-sinistra della difesa a tre, vede inun potenziale alternativa affidabile ad Alessandro Bastoni, anche se nell’idea di Oaktree ci sarebbe quella di puntare su un profilo più giovane. Anche il Napoli è tra i club che seguono con attenzione l’evolversi della situazione.