Cottafava Nicolai-Partain Benesh in tv ottavi beach volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 | data e orario

(Di sabato 3 agosto 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per glidi finale didelledi. Samuelee Paolo, dopo aver chiuso il girone A al secondo posto con due vittorie ed una sconfitta, tornano in campo per vincere questo match da dentro o fuori e tenere così vivo il sogno a cinque cerchi. Serve però una grande prestazione per fermare la coppia statunitense composta da Milesed Andrew, anch’essa seconda con due successi ed una sconfitta nel raggruppamento D. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 5 agosto sulla sabbia del Campo Centrale all’ombra della Tour Eiffel di. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.