Come affrontare il caldo estivo con una corretta alimentazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Per promuovere corretti stili di vita e supportare la cittadinanza nel migliorare le proprie abitudini alimentari, è attivo un servizio di counseling nutrizionale dell’Asl Toscana sud est Unacontribuisce adal meglio la stagione estiva e le temperature elevate, riducendo i rischi per la salute. Il principale fattore di rischio è la disidratazione a cui sono maggiormente esposte le persone anziane e i bambini. Fondamentale, quindi, è rispettare alcune semplici indicazioni per prevenire complicazioni soprattutto per le persone con patologie croniche, over 65 anni e per i più piccoli.