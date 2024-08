Balneari | Faraone ' governo ha perso due anni per fare solo figuracce'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Avevano assicurato che quando sarebbero arrivati alsarebbero stati garantiti, altro che Europa. In barba al buonsenso, in barba alle direttive, alla concorrenza, alle riforme previste col Pnrr. In barba a tutto sarebbero arrivati i 'bomba' e avrebbero sistemato tutto, non c'era da preoccuparsi. E invece per duealnon hanno fatto altro che sbattere la testa contro al muro, ripetutamente, insistentemente". Lo scrive su twitter Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “'Se a Palazzo Chigi non sanno che, che applichino la legge delDraghi. Non siamo tutti dei Briatore e non facciamo affari d'oro'. A dirlo è il presidente del SindacatoAntonio Capacchione, quello che avrebbero dovuto garantire. Parole che certificano un fallimento su tutta la linea.