Albino dalla Regione oltre 15 milioni per l’efficientamento energetico delle case Aler

(Di sabato 3 agosto 2024). Un contributo regionale di circa 1,6di euro per un progetto di efficientamentoai civici 39, 41 e 43 di via Sottocorna, con un risparmioprevisto di 250.819,31 kWh ogni anno.Lombardia ha approvato ieri (venerdì 2 agosto) un investimento da 20di euro per finanziare interventi di eco-efficientamentoe sostenibilità di edifici destinati a Servizi Abitativi Pubblici di proprietàe dei Comuni lombardi: il contributo è previsto nel decreto dell’assessorato all’Ambiente e Clima dellaLombardia, nell’ambito del bando Ecosap, a ve sulle risorse del PR FESR 2021-27. Quello in uno dei centri più importanti della Val Seriana è l’unico intervento previsto in provincia di Bergamo.