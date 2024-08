A Maccarese la prima spiaggia per cani d' Italia che è anche il paradiso dei vegani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 agosto 2024) Mangiare al mare pere vegetariani è una vera tortura. Sono rari i ristoranti in cui è possibile trovare qualcosa di meglio di un piatto di pasta al pomodoro e un contorno di verdure grigliate, ancor meno i bar e chioschetti sul mare con più di un’opzione. Tranne a, in provincia di Roma, dove lo stabilimento pet-friendly BauBeach, lae più famosaperd’, ha messo a punto una cucina pensata ad hoc, in pieno spirito antispecista. Bar e ristoro vegano sul litorale romano Al Ristoro Vegano sullasi possono trovare ciotole di insalata greca (con feta vegetale), panini con affettati plant-based, piadine romagnole senza strutto, spiedini di verdure, seitan profumato alle erbette altro che insalata mista preconfezionata! E ancora parmigiana, pizza, tutto 100% vegetale per un pranzo al sacco coi fiocchi, senza rinunce o sacrifici.