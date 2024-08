Xbox Game Pass ecco i 4 giochi che lasceranno il servizio il 15 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 2 agosto 2024) Microsoft ha rivelato ichela line-up dinel corso di questo mese, con gli abbonati alche non potranno più giocare a quattro titoli dalla giornata del 15. Vediamo i 4cheiltra ormai un paio di settimane, precisamente dalla giornata del 15: Airborne Kingdom – Console, PC e Cloud Offworld Trading Company – PC Shadow Warrior 3: Definitive Edition – Console, PC e Cloud The Texas Chain Saw Massacre – Console, PC e Cloud È importante precisare immediatamente che fino alla rimozione deiè possibile acquistarli sfruttando uno sconto, così da aggiungerli alla propria libreria digitale e giocarli per sempre, anche dopo la giornata del 15