Trump attacca Harris | Era indiana ora è nera È strategia elettorale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Kamalasi prepara a essere incoronata ufficialmente candidata democratica alla presidenza. Le operazioni di voto virtuale dei delegati sono infatti in corso e si chiuderanno entro lunedì, quando la vicepresidente potrebbe aver scoperto le carte su chi sarà il suo vice. In attesa della nomination,continua la sua campagna senza sosta per affermarsi davanti agli elettori e respingere gli attacchi incessanti di Donald. Ieri il tycoon l’ha accusata di essere diventata "per ragioni elettorali". "Io sapevo fosse", ha aggiunto. Senza entrare espressamente nel merito della dichiarazioni con cuiha messo in dubbio la sua identità razziale,con un grande sorriso si è limitata a replicare: da"è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto, gli americani meritano di meglio.