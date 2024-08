Toti | La politica rifletta sul conflitto di poteri con le toghe La manifestazione della sinistra sembrava un film western

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) All’indomanirevoca dei domiciliari durati tre mesi, Giovanninon drammatizza la sua situazione personale. Lancia, invece, un allarme sui rapporti tra magistratura e, dove la critica è nei confronti di quest’ultima. “Non è lo Spielberg e io non sono Silvio Pellico”, ha detto a proposito degli arresti trascorsi nella casa di famiglia ad Ameglia, in provincia di La Spezia. Molto più severo, invece, il giudizio su quello che la sua vicenda racconta: “Io non ce l’ho con la magistratura, ce l’ho con lache ha dato strumenti e leggi che hanno rotto l’equilibrio tra i. Ho un profondo rispetto delle istituzioni e penso che i magistrati facciano il loro dovere”. “La– ha aggiunto– non si rende conto di aver abbassato talmente tanto le difese immunitarie e che oggi la giustizia si è arrogata una sorta di giudizio morale sulla“.