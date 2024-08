Supplenze 2024 algoritmo legge le mie preferenze | voglio posto comune o sostegno? prima al 31 agosto o spezzone purché sia vicino casa? RISPOSTE AI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 2 agosto 2024)anno scolastico/25: la procedura, avviata con la presentazione delle domande per GaE e GPS, prevede entro il 7ore 14 la compilazione della domanda per la scelta delle max 150. Si tratta di un passaggio delicato, l'obiettivo è quello di massimizzare le propriecon l'eventuale disponibilità di posti. A finepotrebbero essere avviati i primi turni di, nel frattempo alcuni Uffici Scolastici cominciano a pubblicare le GPS, per controllare la propria posizione. L'articolo” le mieal 31siaAI