Siamo tutti figli delle stelle Parole e danze per Margherita Hack

(Di venerdì 2 agosto 2024) Era tantissime cose insieme,, scomparsa a Trieste nel 2013, a 91 anni. Il grande pubblico la conosce come l’astrofisica sorridente capace di far capire le leggi dell’universo anche ai bambini, ma era anche un’artista, una che aveva suonato la tromba, scritto canzoni per Sanremo, fatto l’attrice di teatro. Lo spettacolo di stasera, "" (ore 21,15, Mississippi, Gabicce), scritto da Alessandra Pizzi, 51 anni, autrice e regista, vuole evidenziare proprio questa ’ricchezza’ della grande astrofisica fiorentina. Alessandra Pizzi, come nasce questo spettacolo? "Seguo il filo dei grandi classici della letteratura, ora ad esempioin tournée con ’Un amore’, di Dino Buzzati, l’idea era creare una sezione che raccontasse le figure femminili.