Si sente male mentre dorme in auto Anna muore dopo una cena di famiglia | aveva 49 anni

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dramma a Polcenigo. Una donna di 49è stata trovata in arresto cardiaco all’interno della propriaessere tornata da unacon laMarello, una 49enne residente a Spinea (Venezia),trascorso l’ultima giornata in trasferta per far visita alla figlia e alla nipotina.unaal ristorante con il marito Paolo Busolin e la, la 49enne si era adntata sul sedile posteriore dell’durante il viaggio di ritorno. Leggi anche: Morta per un malore, Luciasolo 22: “Il sogno di fare la cuoca” Una volta arrivati a casa della figlia, il marito ha deciso di lasciarla riposare inpoiché non si era svegliata. La figlia, ha poi trovato la madre senza vita e ha allertato i soccorsi. Nonostante tutte procedure di rianimazione, non c’è stato altro da fare che constatare il decessol’arrivo al pronto soccorso di Udine.