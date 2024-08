Sharon che io sappia nessun vizio E Sergio non l’avrebbe sfiorata con un dito Non trovo un senso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Seriate. “Cerco una spiegazione, ma non la. Più ci penso, più tutto questo non ha”. Cristian Dattilo, 38 anni, di Seriate, si definisce “amico di lunga data” diRuocco e della compagnaVerzeni, accoltellata poco dopo la mezzanotte di lunedì in via Castegnate a Terno d’Isola. Avrebbe preferito fare altro, fa capire. Ma accetta lo stesso di scambiare due parole: “Perché tengo moltissimo a loro due – dice -. E perché voglio far capire a tutti quanto sono fortunato ad averli come amici”. Cristian, da quanto tempo frequenta? Io esiamo amici d’infanzia. Adesso ci vediamo una volta al mese, forse qualcosina in più, ma ci conosciamo da una vita. Ricordo ancora il giorno in cui mi presentò: sedici anni fa, in oratorio. Che ragazzi sono? Due ragazzi di cui posso solo parlare bene.