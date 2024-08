Roma due ragazze violentate in casa | arrestati un rumeno e un albanese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Duesono statein, nella zona della Borghesiana, da due uomini dell’est, uno di nazionalità rumena e un altro, che sono stati successivamentedalla polizia. Una storia da “arancia meccanica” che ha visto protagoniste due diciottenni, purtroppo vittima di un macabro gioco fatto di violenza e uso di alcol. Ubriacate e poiLe due, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, si sono fidate delle premure e delle attenzioni che un uomo aveva mostrato nei loro confronti mentre passeggiavano in strada. Ma l’incontro, per le vittime diciottenni, originarie una della provincia die l’altra dell’hinterland di Viterbo, si è poi trasformato in un incubo.