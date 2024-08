Ricordate Randi Ingerman? Svenuta nel bagno turco e ustionata | il suo dramma svelato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Un anno e mezzo fa sono finita in ospedale per le ustioni: ho avuto una crisi epilettica nel, sono, attaccata al punto bollente da dove esce il vapore, essendo incosciente sono rimasta lì a cuocere": il raccontotico è quello diche, intervistata dal settimanale Gente, ha ripercorso un periodo non facile della sua vita. Poi ha aggiunto: "Però dico: meglio il sedere della faccia! Sono rimasta al Niguarda sotto morfina per cinque settimane. Mi hanno fatto tre trapianti di pelle dalla schiena al sedere. Ho festeggiato il compleanno in ospedale, decorando la stanza con scotch colorato". L'ex modella e attrice ha rivelato: "Il mio segreto per sopravvivere è trovare sempre il lato positivo, pure nei momenti difficili".