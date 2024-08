Regia si chiude un ritiro senza botti Ora spuntano Calvani e Strizzolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) È agli sgoccioli ilpre-stagionale in quel di Toano per la Reggiana: ieri ultime due sedute di allenamento sul campo del paese appenninico, e oggi sono in programma due partite che concluderanno l’estate in montagna per i granata di mister William Viali. Oggi al mattino, alle ore 10.30, ecco l’allenamento congiunto col Lentigione in quel di Toano (il costo del biglietto a posto unico è di 5 euro). Nel pomeriggio, invece, trasferimento al campo di Cavola per l’amichevole che concluderà, appunto, ilestivo "Monti Granata": si gioca alle ore 17 contro il Legnago Salus (costo del biglietto dal prezzo unico di 7 euro). Il Lentigione milita in Serie D, mentre il Legnago Salus è inserito nel girone B di Serie C. Procede, nel mentre, la campagna abbonamenti: l’ultimo dato aggiornato parla di 4257 tessere sottoscritte.