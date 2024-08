Quando i 100 metri alle Olimpiadi | orario finale maschile e femminile data tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) I 100sono indiscutibilmente la gara regina delle: sono l’evento che catalizza l’attenzione di tutto mondo, i dieci secondi scarsi in cui buona parte del globo si unisce per conoscere chi è l’uomo più veloce della Terra. Qualcosa di ancestrale e che ricollega l’umanitàsue primordiali origini, un appuntamento sportivo che non ha eguali e che raccoglie sempre un interesse fuori dal normale. La magia si rinnoverà a Parigi 2024: appuntamentoore 21.50 di domenica 4 agosto. Tre anni fa trionfò Marcell Jacobs, che ci vorrà riprovare anche quest’anno sfidando i migliori sprinter come il favorito statunitense Noah Lyles e il giamaicano Kishane Thompson. A precedere l’appuntamentoci sarà la grandiosa volata riservatadonne: chi sarà la velocista migliore del Pianeta? Lo scopriremo sabato 3 agostoore 21.