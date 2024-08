Parigi 2024 De Gennaro oro canoa slalom | chi è il campione olimpico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – Giovanni Dee il ‘miracolo d’oro’ di. Il 32enne atleta di Brescia trionfa nellaK1con una prestazione in finale ai limiti dell’impensabile: 88”22 nella manche decisiva, zero penalità e il capolavoro è completo. L’azzurro che ama la musica e suona la chitarra centra il risultato più prestigioso della carriera cominciata grazie al fratello: è per merito di Riccardo se il neosceglie la. I frutti arrivano nelle categorie junior in età verdissima, con titoli italiani ed europei che già nel 2011 consentono al 19enne di entrare nel giro della Nazionale. Partecipa alle Olimpiadi di Rio 2916 e a quelle di Tokyo 2020: il podio rimane lontanissimo in entrambi casi, con il settimo posto in Brasile e il 14esimo in Giappone. Il decollo però è vicino.