Orsato si è dimesso Ora la Figc spinge per averlo nella Commissione Rocchi CorSport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Danielesi è. Oggi la lettera di dimissioni inviata dall’ormai ex arbitro con la quale si dimette dalla Can. Adesso il suo futuro è incerto. Secondo il Corriere dello Sport sia Aia chesono pronte a prenderlo e ad assegnargli un ruolo dirigenziale. Arrivano le dimissioni dima potrebbe avere un ruolo nell’Aia o inScrive il Corriere dello Sport: Danielesi èdalla Can (arbitri nazionale). Dopo giorni di riflessione, tentennamenti, titubanze, ripensamenti, l’ex arbitro internazionale (ha diretto anche agli ultimi Europei in Germania) ha mandato la letteraquale annuncia il ritiro, dimissioni accettate. Per lui adesso futuro da decifrare, molti (compresa) spingono perché entri come viceguidata da, con ricadute tutt’altro che prevedibili.