Nuoto Quadarella e Franceschi per il riscatto nel settimo giorno dei Giochi di Parigi! Mission impossible per la 4×100 mista mista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non ci sono azzurri al via nei 100 farfalla uomini che promettono grande spettacolo. In altri tempi il grande favorito sarebbe stato lo statunitense Caeleb Dressel che è apparso lontano dalla migliore condizione. Anche Krystof Milak non è al meglio delle sue possibilità ma, dopo l’argento nei 200 farfalla, ci proverà nei 100. Tra i favoriti c’è Noè Ponti, lo svizzero che ha deluso nei 200, mentre il canadese Liendo ha il miglior tempo stagionale ma nei 100 stile libero. Attenzione al padrone di casa Maxime Grousset che ha fallito di pochissimo il podio nei 100 stile libero e all’australiano Matt Temple. Non è stata certo la miglior versione di Saraquella vista nei 400 e la livornese proverà a rifarsi nei 200 misti anche se la condizione non sembra quella dei giorni migliori.