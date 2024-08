“M – Il figlio del secolo” | le prime immagini della serie con Luca Marinelli-Mussolini

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ecco il primo teaser trailernuovaSky Original M – Ildel secolo, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati (vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale), che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito. Lain anteprima a Venezia 2024 Lain 8 episodi – che sarà presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, alla Mostra del cinema di Venezia – è diretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano) e arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW A interpretare il Duce uno fra i più apprezzati attori italiani,, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento,Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino.