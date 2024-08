LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso i quarti di finale attesa per Italia-Corea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.18 Primo set India! Gli indiani si aggiudicano il parziale d’apertura per 38-37. 14.17 Partenza all’unisono: 9-10 per l’India, risponde con la stessa sequenza la Spagna. 14.16 SI PARTE! Tira per prima l’India. 14.15 L’India sarà rappresentata da Ankita Bhakat e Dhiraj Bommadevera, la Spagna invece si affida a Elia Canales e Pablo Acha Gonzalez. 14.13 Negli ottavi l’India ha sconfitto l’Indonesia per 5-1 mentre la Spagna ha avuto la meglio della Cina per 6-2. 14.10 Negli ottavi diladel Sud ha rischiato una clamorosa eliminazione: ini hanno vinto solamente allo shoot-off contro Taipei. 14.07 Tra 8 minuti inizieranno idicon India-Spagna. A seguire si affronteranno, nell’ordine,, Stati Uniti-Giappone e Messico-Germania. 14.