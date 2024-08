LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giappone e Ungheria la sfida per l’oro Delusione Italia fuori ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Per il momento è tutto amici di OA Sport, a tra poco! 16.53 Persi affronteranno(20.30). 16.52 La finale per il bronzo sarà tra Francia e Repubblica Ceca (19.30). 16.50 Anche il, faticando più del previsto, elimina la Repubblica Ceca con il punteggio di 45-37. 16.49 Intanto chiude l’(45-30), Francia in finale per il bronzo. 16.48 La Repubblica Ceca ha solo accarezzato il sogno, la reazione di Yamada c’è stata, al contrario di quello che hanno fatto gli azzurri precedentemente. Nipponici sul +4 e ad un passo dalla finale. 16.46 Siklosi deve gestire 14 botte di vantaggio sulla Francia,che sta travolgendo i transalpini. 16.44 Repubblica Ceca esono sul 34-34, finale incandescente.