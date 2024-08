L’importante svolta di Re Carlo III

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) ReIII ha deciso di perseguire un’importante azione inserita in un più ampio piano di sostenibilità. Un gesto che rappresenta unaimportante non solo per la monarchia inglese. ReIII, da sempre attento verso le questioni ambientali, ha deciso di compiere un nuovo passo molto importante verso la sostenibilità. A tal proposito, sembra che il Sovrano sia totalmente intenzionato a modificare l’alimentazione delle sue Bentley, inserendo questa azione in quadro più ampio volto a perseguire diversi obiettivi sostenibili e responsabili. ReIII @Foto Crediti Ansa – VelvetMagReil ‘Sovrano green‘ La decisione di ReIII sarebbe quella di convertire l’alimentazione delle sue Bentley con biocarburanti con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2.