La Turchia oscura Instagram in tutto il paese dopo la morte di Haniyeh leader di Hamas

(Di venerdì 2 agosto 2024) Laha deciso di bloccare l’accesso al popolare social media, una mossa che mette nuovamente in evidenza le tensioni tra il governo di Ankara e le grandi piattaforme tecnologiche globali. La decisione arrivacheè stata accusata di non rispettare le leggi e le norme nazionali. L’ente nazionale delle comunicazioni Btk ha annunciato la decisione tramite un avviso sul proprio sito, senza fornire dettagli ulteriori. Questo provvedimento ha suscitato reazioni e polemiche, poiché segue accuse di censura mosse contro la società statunitense da un alto funzionario turco. L’accusa di censura e il casoIl divieto di accesso aè stato introdotto in risposta alla presunta censura di post di condoglianze per l’assassinio di Ismaildel gruppo militante palestinese